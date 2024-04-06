РФ здійснила наймасовіший наступ під Авдіївкою: Генштаб розкрив деталі жорстких боїв

Українські воїни неймовірними зусиллями відбили наступ росіян, які значно переважали у живій силі, розповіли у Генштабі.

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ЗСУ неймовірними зусиллями відбили штурм РФ / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Російські окупанти впродовж останнії кількох днів здійснили наймасовішу спробу прорвати оборону на Авдіївському напрямку. Проте українські десантники перетворили масштабний наступ на "операцію" з утилізації російської техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Впродовж крайніх кількох днів відбулася мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте десантники дали потужну відсіч ворогу. Тож, масштабний наступ перетворився на "операцію" з утилізації сучасної російської техніки. Не можна сказати, що це було легко. Бої були жорсткі", - зазначили в Генштабі.

У Генштабі розповіли, що росіяни значно переважали у живій силі, проте українські воїни неймовірними зусиллями відбили наступ. ЗСУ спалили велику кількість техніки ворога, зокрема танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн доларів.

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"Так, 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т90 та 8 БМП. 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки знищено, також - обидві машин піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю", - вказали у повідомленні.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог не полишає спроб штурмувати позиції ЗСУ, також не припиняються артилерійські обстріли. Росіяни використовують чималу кількість безпілотників різних типів та загальновійськові підрозділи.

"Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", - наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, за минулу добу 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада відбила 11 атак та штурмів окупантів. Українські захисники знищили 16 одиниць російської техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою, однак десантники дають гідну відсіч та стримують навалу російських окупантів.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Микола Мельник попередив, що захоплення Часового Яру у Донецькій області може надати окупантам нові можливості для майбутнього наступу. Він наголосив, що росіяни активізувалися на заході від Бахмута з метою створення плацдарму для майбутніх дій.

Також російські війська продовжують штурми на Авдіївському напрямку з метою захоплення Донецької області, за словами військовослужбовця 110-ї ОМБР Сергія Волкова. Він зазначив, що окупанти намагаються рухатися в бік Покровська, але українські війська не дають ворогу просуватися.

Як повідомляв Главред, окупанти штурмують село Новомихайлівка Покровського району Донецької області, там постійно тривають бої. Росіяни йдуть у масовані штурми з великою кількістю піхоти та техніки по кілька разів на день, але наразі їм не вдається прорвати українську оборону.

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