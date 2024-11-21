РФ 'надіслала повідомлення Заходу' ударом міжконтинентальної ракети по Дніпру – CNN

Ударом по Дніпру такою ракетою російські окупанти хочуть надіслати сигнал західним країнам і змусити їх припинити підтримку України.

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РФ "надіслала повідомлення Заходу" ударом міжконтинентальної ракети по Дніпру/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Дніпропетровській області, defence-ua

Коротко:

РФ ударом міжконтинентальної ракети по Дніпру хоче залякати Захід

Україні та Заходу не можна піддаватися на такі провокації, вважає аналітик

Країна-агресорка Росія застосовує удар міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по Дніпру, щоб "надіслати повідомлення" Заходу і змусити західні країни відмовитись від підтримки України.

Таку думку висловив старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малколм Девіс у коментарі для CNN. Він зазначив, що хоч міжконтинентальні балістичні ракети здатні нести ядерні боєголовки, атака на Дніпропетровську область України вранці в четвер не була ядерною.

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"Очевидно те, що росіяни зняли ядерні боєголовки з ракети та запустили її або як інертну ракету без нічого або, можливо, з якоюсь звичайною боєголовкою", – сказав Девіс.

За його словами, використання МБР для удару по Україні може бути спробою надіслати сигнал Заходу. Аналітик звернув увагу, що така атака відбулася після того, як Україна вперше застосувала для ударів по цілях на території країни-агресорки Росії американські ракети ATACMS та британсько-французькі Storm Shadow.

"Вони намагаються надіслати повідомлення. Вони намагаються масово сказати Заходу: "Дивіться, використання цих ракет Storm Shadow і ATACMS, можливо, кидає виклик критичним інтересам Росії". І тому вони намагаються залякати нас, щоб ми відступили", – зазначив Девіс.

Водночас аналітик наголосив, що Україна і її західні союзники не повинні відступати у відповідь на такі провокації, адже таке відступлення може заохотити російських окупантів до повторення подібних ударів, а це у свою чергу тільки посилить ескалацію конфлікту.

РС-26 "Рубіж"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні 21 листопада – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що рано вранці у четвер, 21 листопада, у РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні. Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

Після цього стало відомо, що були вибухи у Дніпрі – РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі. Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету – стали відомі деталі ранкового удару. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

У МВС України розповіли, що відомо про наслідки ракетного удару. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, її вдалося ліквідувати.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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