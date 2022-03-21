"РФ руйнує життя мільйонів": в ОП назвали кількість українців, які через війну покинули свої міста

В ОП назвали кількість українців, які через війну покинули свої міста/ Reuters

Через вторгнення Росії в Україну близько 11-12 мільйонів українців були змушені покинути свої населені пункти.

При цьому понад 3 мільйони з них виїхали за кордон. Таку цифру повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що Росія війною ламає життя мільйонів людей.

"Понад 3 мільйони українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 мільйонів. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану в Україні діє обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак існують винятки. Є три категорії осіб, яким дозволяють покинути територію України:

тим, хто має трьох дітей віком до 18 років,

тим, хто не придатний до військової служби і має відповідні документи військово-лікарської комісії,

тим, хто доглядає за людьми з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що в Італії українка знепритомніла на виході з евакуаційного автобуса та померла. Біженка з України Наталія Кретова 30 годин проїхала в автобусі з Польщі до Італії. Опинившись у безпеці, жінка померла на очах своїх дітей 12 і 10 років.

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