Росія готує новий удар по найважливішій енергетичній системі України - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія намагається вести розвідку, щоб дізнатися стан енергетики України.
За його словами, не виключаються удари по енергетичних об'єктах, як восени і взимку минулого року.
"Ми відстежуємо всі питання, що стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об'єктів. Вони приступили до такої роботи. Вони здійснюють дорозвідку, використовують в тому числі космічну розвідку та інші види розвідки для того, щоб встановити стан нашої енергетики", - сказав Скібіцький.
За його словами, російські окупанти також намагаються визначити об'єкти, які є критичними для нашої енергетичної системи.
Дивіться відео, що говорять у розвідці про нові атаки РФ:
Підвищення тарифів в Україні
З 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для всіх споживачів – 2,64 кВт*год незалежно від обсягів споживання.
До цього тариф у разі споживання до 150 кВт*год на місяць становив 1,44 грн, а понад цю цифру - 1,68 грн за кожен кВт*год.
Підвищення тарифів на електроенергію в Міненерго пояснили необхідністю фінансувати ремонтні роботи, оскільки під час численних ракетних атак на об'єкти енергоструктури російські окупанти завдали значних пошкоджень та руйнувань.
Читайте також: