Росія готує новий удар по найважливішій енергетичній системі України - ГУР

Ми відстежуємо всі питання, що стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об'єктів, каже Скібіцький.

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Окупанти готують нові удари по енергетиці України / Колаж Главред, фото скріншот з відео, pixabay

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія намагається вести розвідку, щоб дізнатися стан енергетики України.

За його словами, не виключаються удари по енергетичних об'єктах, як восени і взимку минулого року.

"Ми відстежуємо всі питання, що стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об'єктів. Вони приступили до такої роботи. Вони здійснюють дорозвідку, використовують в тому числі космічну розвідку та інші види розвідки для того, щоб встановити стан нашої енергетики", - сказав Скібіцький.

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За його словами, російські окупанти також намагаються визначити об'єкти, які є критичними для нашої енергетичної системи.

РФ проводить розвідку енергетики України / скріншот

Дивіться відео, що говорять у розвідці про нові атаки РФ:

Підвищення тарифів в Україні

З 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для всіх споживачів – 2,64 кВт*год незалежно від обсягів споживання.

До цього тариф у разі споживання до 150 кВт*год на місяць становив 1,44 грн, а понад цю цифру - 1,68 грн за кожен кВт*год.

Підвищення тарифів на електроенергію в Міненерго пояснили необхідністю фінансувати ремонтні роботи, оскільки під час численних ракетних атак на об'єкти енергоструктури російські окупанти завдали значних пошкоджень та руйнувань.

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