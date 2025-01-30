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РФ б'є по Україні "Шахедами" з новою "начинкою": Єрмак попередив про небезпеку

Руслана Заклінська
30 січня 2025, 17:43
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Росія почала використовувати нові, ще небезпечніші модифікації дронів "Шахед", розповів Андрій Єрмак.
РФ б'є по Україні 'Шахедами' з новою 'начинкою': Єрмак попередив про небезпеку
Росія використовує "Шахеди" з потужнішою "начинкою" / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Єрмака:

  • Росія використовує "Шахеди" з новою "начинкою"
  • БпЛА містять бойову частину до 90 кг та шрапнель
  • Мета окупантів – максимізувати кількість жертв

Росія використовує дрони-камікадзе "Шахед" із посиленою бойовою частиною та шрапнеллю для ударів по Україні. Так ворог хоче максимізувати кількість жертв серед цивільних. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росія зараз використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель)", - розповів він.

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Єрмак наголосив, що основна мета окупантів – збільшити кількість жертв серед цивільного населення. Зазначимо, що в оригінальному іранському варіанті Shahed-136маса бойової частини - 40-50 кг.

"Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це і вони її отримають", - наголосив глава ОПУ.

За даними Defense Express, шрапнель - це металеві кульки, які розлітаються під час вибуху і мають високу проникаючу здатність. Такі боєприпаси призначені для ураження людей на відкритій місцевості.

"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але у випадку удару по житлових районах міста мова йде про бажання ра**истів просто вбивати цивільне населення", - пояснили аналітики Defense Express.

РФ б'є по Україні 'Шахедами' з новою 'начинкою': Єрмак попередив про небезпеку
БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удар дроном по Сумах - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 30 січня російський "Шахед" вдарив по багатоповерховому будинку у Сумах. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Сумах внаслідок якого загинули люди. Зеленський назвав це "жахливою трагедією" і підкреслив важливість продовження тиску на Росію за її терор.

Як повідомляв Главред, вдень 30 січня кількість жертв внаслідок удару РФ по Сумах зросла до 7 осіб. Відомо, що постраждали 13 людей, серед яких дитина. Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару тривають.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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дрони Андрій Єрмак війна Росії та України атака дронів Дрон Shahed-136
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