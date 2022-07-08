"Хлопці, так тримати": львівські десантники потужно покришили окупантів за один день

Окупанти / Максим Козицький

Львівські десантники знищили 12 російських танків, 5 БТРів і одну вантажівку ворога всього за одну добу.

Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, результативний день видався у військових.

"Таке важке, але результативне видалося 7 липня для бійців 80 окремої десантно-штурмової бригади у взаємодії з іншими десантно - штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією", - написав він.

За його словами, "якщо підрахувати втрати ворога за 6 і 7 липня, то наші військові знищили більше ніж танкову роту".

"Хлопці, так тримати! Продовжуйте!", - додав голова Львівської ОВА.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких кажуть, що не хочуть воювати, тому пишуть рапорти на звільнення.

Зокрема, окупант просить родичів звертатися до прокуратури через неможливість отримати відповідні документи.

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