"Хлопці, так тримати": львівські десантники потужно покришили окупантів за один день

Якщо підрахувати втрати ворога за 6 і 7 липня, то наші військові знищили більше ніж танкову роту.
Львівські десантники знищили 12 російських танків, 5 БТРів і одну вантажівку ворога всього за одну добу.
Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, результативний день видався у військових.
"Таке важке, але результативне видалося 7 липня для бійців 80 окремої десантно-штурмової бригади у взаємодії з іншими десантно - штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією", - написав він.
За його словами, "якщо підрахувати втрати ворога за 6 і 7 липня, то наші військові знищили більше ніж танкову роту".
"Хлопці, так тримати! Продовжуйте!", - додав голова Львівської ОВА.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких кажуть, що не хочуть воювати, тому пишуть рапорти на звільнення.
Зокрема, окупант просить родичів звертатися до прокуратури через неможливість отримати відповідні документи.
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