"Без голови, без ніг, без тулуба": окупанти в істериці від колосальних втрат в Україні

Російські військові скаржаться на великі втрати в Україні/ УНІАН, Reuters

Російські окупанти в Україні заявляють про колосальні втрати і знаходяться на межі нервових зривів від пережитого на війні.

При цьому у деяких окупантів відбувається справжня істерика від числа вбитих і поранених російських військових. Про це в перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується в Херсонській області.

Разом з тим загарбники мріють просто повернутися додому в живих. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, які в "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюся від цього ніколи", - каже загарбник.

Рашист вже не уявляє, як це жити звичайним життям в мирному місті. Коли повернеться з війни, планує об'їздити церкви і монастирі.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких говорять, що не хочуть воювати, тому пишуть рапорти на звільнення.

Зокрема, окупант просить родичів звертатися до прокуратури через неможливість отримати відповідні документи.

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