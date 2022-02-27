"Рашисти перетворили місто на руїни": ЗСУ відбили у окупантів Волноваху

Волноваха - під контролем України / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Українські військовослужбовці відбили Волноваху, яка розташована на південному заході Донецької області. Вона зазначила, що місто сильно постраждало - інфраструктура розбита, вбиті цивільні, трупи лежать на вулицях, люди ховаються по підвалах.

Про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко у Facebook.

"Волноваха - наша! Правда, рашисти перетворили її на руїни", - написала вона.

Ігнатченко зазначила, що артобстріли не припиняються другий день.

Як виглядає Волноваха зараз / Фото Facebook Тетяна Ігнатченко

"Місцеві кажуть, летить так важко, що залишає воронки в три-п'ять метрів. Води немає вже кілька днів. Немає електрики, тому що розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб або продукти немає можливості. У людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює. На генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять", - описала ситуацію у Волновасі представник ОДА.

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В даний час в лікарні перебувають 11 поранених. Скільки загиблих - поки що невідомо. Рятувальники ДСНС також не можуть виїхати через обстріли.

Волноваха зараз / Фото Facebook Тетяна Ігнатченко

"Місто практично заблоковане російськими військовими – сволотою-набродом-іхтамнєтамі-горіти-їм-у-пеклі! Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти. Обдзвонюють людей. Місцеві усі сидять по підвалах", - написала вона.

Як повідомляв Главред, у Василькові вночі 27 лютого окупанти обстріляли дитячий інтернат. У Мережі оприлюднили відеозапис з вулиці Декабристів, який зняли цивільні – будівля повністю знищена.

Протягом 26 лютого по Василькову та його околицях тривали потужні обстріли з балістичних ракет.