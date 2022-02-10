Раніше симптомів не було: лікар розповів про нові прояви COVID-19 у дітей

Лікар розповів про нові прояви COVID - 19 у дітей / Фото Reuters

Діти хворіли на коронавірус безсимптомно, але зараз все змінилося. У них почали проявлятися симптоми захворювання.

Збільшення кількості інфікованих COVID-19 дітей пов'язане в першу чергу зі штамом Омікрон, який домінує зараз, розповів педіатр Антон Асонов в "Сніданку з 1+1".

Через це, лікар радить батькам робити тест дитині на коронавірус навіть, якщо вам здається, що у дитини просто застуда.

"Це слід робити для того, щоб виявити - це коронавірус чи ні, небезпечний він для дитини, чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", - заявив медик.

При цьому Асонов зазначив, що діти легше переносять коронавірус, ніж дорослі. Серед симптомів ковіду у дітей педіатр виділив підвищену температуру тіла, кашель, нежить і всі подібні прояви респіраторної інфекції.

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Коронавірус в Україні

Зазначимо, що станом на ранок четверга, 10 лютого 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 41 тисячі 694 жителів країни (цілодобово раніше було 38 257). У тому числі захворіли 3486 дітей та 1101 медпрацівник. За минулі 24 години було госпіталізовано 4128 осіб; летальних випадків - 280; одужали 16 628 осіб.

Кількість хворих може досягти 70 тисяч на добу. Такий прогноз озвучив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, адаптивний карантин в Україні поки що скасовувати не планують. При цьому введення локдауну також не буде.

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