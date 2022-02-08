Чи буде обов'язковою бустерна доза вакцини від коронавірусу: відповідь МОЗ

Вакцинація від COVID є добровільною за винятком обмеженого переліку професій.
Станом на сьогоднішній день МОЗ не розглядає обов'язковість бустерної вакцинації від COVID-19. Але така вакцинація зміцнює захист від коронавірусу, в тому числі від штаму Омікрон.
За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна в ефірі Суспільного, що вакцинація від COVID є добровільною за винятком обмеженого переліку професій.
"Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення, захищена від Омікрона і важкого перебігу хвороби", - додав Кузін.
Раніше повідомлялося, що вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людей. Йдеться про чхання – це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії. З цього випливає висновок вчених, що даний симптом є характерним для щеплених людей.
Також вчені пояснили, які два симптоми вказують на зараження Омікроном. Є два симптоми, які легко сплутати з застудою – втома і головний біль. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути коронавірус, і у вас є ці симптоми – краще перевіритися на Омікрон.
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