Намагався відбиватися: Юрій Макаров прямо сказав, хто причетний до його нападу

У нападі на журналіста Юрія Макарова може бути російський слід.

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Юрій Макаров розповів про напад / Колаж: Главред, фото: ТСН, facebook/Юрій Макаров

Що відомо:

На українського журналіста Юрія Макарова напали з ножем

Журналіст перебуває в лікарні

За однією з версій у нападі є російський слід

На відомого українського журналіста Юрія Макарова було скоєно напад. Це сталося в одному з житлових комплексів Києва. Його вдарили ножем. Макаров розповів журналісту ТСН про те, що сталося.

Напад стався 16 квітня на території закритого житлового комплексу, куди потрапити можна тільки з електронним пропуском. Усе сталося близько 22:30-22:40, коли він вийшов на прогулянку у двір, щоб зібратися з думками під час написання нового матеріалу.

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"Сталося щось дуже незрозуміле. І я так відчуваю, що фахівці, професіонали, які займаються подібними справами не перший рік, вони трохи розгублені. Тому що цей хлопець неясно, звідки він узявся. Я його помітив тільки тоді, коли він уже, так би мовити, в мене тикав своїм кинджалом. Коли я побачив клинок, у мене спрацював рефлекс, якого мене вчили ще під час навчання в університеті, коли я займався в забороненій тоді секції карате. Я інстинктивно відбив цей ніж і засвітив йому в голову", - зазначив журналіст.

У цей момент нападник завдав журналісту другого удару, він влучив йому в живіт.

Після поранення Макарова госпіталізували з різаними ранами передньої черевної стінки і руки в критично важкому стані. Того ж вечора його прооперували і перевели в реанімацію, де він пробув до ранку. Після цього його перевели в палату. Лікарі дають оптимістичні прогнози на його швидке одужання. Очікується, що його випишуть додому вже в понеділок, 21 квітня.

Причина нападу на Макарова

Журналіст не заперечує, що, можливо, його хотіли просто пограбувати. Він має погану пам'ять на обличчя і не може згадати, який вигляд мав зловмисник.

Водночас він схильний до іншої версії. Юрій Макаров вважає, що напад на нього має російський слід.

"Я вже був у так званому "розстрільному списку" разом з Аркадієм Бабченком і Євгеном Кисельовим. Там було людей двадцять, і це були не жарти. Віталій Портников... У такому разі це, можливо, один із виразів чергової спецоперації зі зниження нашого бойового духу... Якщо це справді опосередкований прояв "братньої любові" з-за поребрика, то я просто сповнений почуття власної значущості. І радію, що я, так би мовити, завоював таке визнання", - припустив він.

Після поранення нападник утік і викинув ніж, пізніше його знайшли правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції також прокоментував напад на Юрія Макарова. Він підтвердив, що однією з версій нападу є його професійна діяльність.

Юлій Макаров займався висвітленням війни, яку розв'язала РФ проти України.

Дивіться відео про напад на Юрія Макарова:

Напад на Юрія Макарова / фото: скріншот

Як писав Главред, нещодавно на фронті під обстріл потрапили відомі журналісти ТСН. Інцидент трапився під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях неподалік від Вовчанська.

На жаль, 18 березня на передовій загинув редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бендиков. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.

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