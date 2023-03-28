"Путін викликав вогонь на себе": партнери України активізували всі засоби, щоб РФ програла – Маломуж

Перспектив у війні глава Кремля уже не має. Він хотів поставити умови НАТО і Європі, але все вийшло навпаки. Це матиме серйозні наслідки для Путіна.

Партнери України активізували всі засоби, щоб РФ програла, зазначає Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Західні держави об’єднали свої зусилля і ще більше допомагають українцям, адже розуміють, що країна-агресорка Росія становить загрозу не лише для України, а й для інших держав. Агресивна ядерна риторика російського диктатора Володимира Путіна ще більше згуртувала Захід. Глава Кремля прорахувався і сам викликав вогонь на себе.

Путін хотів поставити умови НАТО і Європі, але все вийшло навпаки, і це матиме серйозні наслідки для російського диктатора. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю "Обозревателю".

"У цій ситуації я вважаю, що Захід фактично не має вибору. Об'єднано всі зусилля партнерів України. Агресивний режим у Росії загрожує вже не лише нашій країні, а й Європі, країнам НАТО. Враховуючи ядерний шантаж, він загрожує і всьому світу", – зазначив Маломуж.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Одна з причин, чому Захід так активно підтримує Україну і бажає їй перемоги на полі бою, полягає у тому, що гіпотетична перемога російського диктатора Путіна у війні загрожує Польщі та іншим державам. Захід також об’єднуватиме всі політичні зусилля, щоб поставити главу Кремля на місце, і щоб або Путін вивів усі російські окупаційні війська з України, або в РФ остаточно впав путінський режим, каже експерт.

Ядерна риторика, зокрема, останні заяви Путіна про намір розмістити російську тактичну ядерну зброю у Білорусі, ще більше згуртувала Захід.

"Еліти на Заході налаштовані на те, що агресор має відповідати. Звідси й запевнення України в тому, що допомога триватиме стільки, скільки це потрібно. І збільшення виробництв, і збільшення закупівель, насамперед боєприпасів, і будівництво нових заводів – усе це свідчить про те, що Захід розраховує на довгострокову перспективу", – сказав Маломуж.

Експерт зазначив, що наразі активізовано усі засоби партнерів України, Путін сам викликав вогонь на себе.

"Він хотів поставити умови НАТО, Європі, а все вийшло навпаки. Наслідки для нього будуть дуже серйозними. Перспектив для Путіна немає", – підсумував Маломуж.

Путін "підвищує ставки" своєю ядерною риторикою

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

Після цього видання CNN повідомляло, що диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін своєю заявою про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю намагається ще більше підвищити рівень загрози в Європі. Таким чином Путін хоче "підняти ставки" у протистоянні РФ із Заходом. Глава Кремля намагається погрожувати такою зброєю не так Україні, як країнам НАТО, зокрема, Польщі, Литві та Латвії.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначав, що наміри Путіна відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі пов'язані, в тому числі, і з поразкою його військ на полі бою в Україні. Путін пішов на підвищення ставок, проте Захід шантажу не піддасться. Переміщення ядерної зброї не залишаться непоміченими.

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