Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников

Трампу хотілося б, щоб після цієї зустрічі можна було оголосити про початок процесу припинення російсько-української війни.

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Портников сказав, чого очікують Путін і Трамп від майбутньої зустрічі/ колаж Главред, фото: скрін YouTube

Основні тези Портникова:

Путіну зустріч з Трампом потрібна лише заради зустрічі

Трамп хоче результативної зустрічі, щоб можна було оголосити про початок припинення війни

Російському диктатору Володимиру Путіну зустріч з обраний президентом США Дональдом Трампом потрібна лише заради зустрічі, як свого часу це було потрібно очільнику Північної Кореї Кім Чен Ину.

Про це сказав журналіст Віталій Портников. За його словами, Трамп, очевидно, хотів би результативної зустрічі, після якої можна буде оголосити про початок процесу припинення війни між Україною і країною-агресоркою Росією.

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"Що над головами українців не літають ракети і безпілотники ворога. Що Україна може сподіватися на мирний розвиток упродовж принаймні тих років, поки Трамп буде у Білому домі", – зазначив Портников.

Водночас, за словами журналіста, невідомо, які інструменти є у президента США, щоб переконати російського диктатора Путіна у тому, що він має піти на компроміс.

Також невідомо, чи готовий Трамп до дієвих гарантій безпеки для України, які б зробили неможливим відновлення російсько-української війни найближчими роками – навіть після того, як Трамп завершить свою другу каденцію.

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Як повідомляв раніше Главред, у США дізналися, яким може бути план Трампа. Трампу буде складніше завершити війну, адже немає ознак того, що Путін готовий на поступки, пишуть журналісти.

Також раніше повідомлялося, що Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні. Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати упродовж перших місяців його президентства.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України.

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Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

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