Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников

Альона Вороніна
20 січня 2025, 11:22
710
Трампу хотілося б, щоб після цієї зустрічі можна було оголосити про початок процесу припинення російсько-української війни.
Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников
Портников сказав, чого очікують Путін і Трамп від майбутньої зустрічі/ колаж Главред, фото: скрін YouTube

Основні тези Портникова:

  • Путіну зустріч з Трампом потрібна лише заради зустрічі
  • Трамп хоче результативної зустрічі, щоб можна було оголосити про початок припинення війни

Російському диктатору Володимиру Путіну зустріч з обраний президентом США Дональдом Трампом потрібна лише заради зустрічі, як свого часу це було потрібно очільнику Північної Кореї Кім Чен Ину.

Про це сказав журналіст Віталій Портников. За його словами, Трамп, очевидно, хотів би результативної зустрічі, після якої можна буде оголосити про початок процесу припинення війни між Україною і країною-агресоркою Росією.

відео дня

"Що над головами українців не літають ракети і безпілотники ворога. Що Україна може сподіватися на мирний розвиток упродовж принаймні тих років, поки Трамп буде у Білому домі", – зазначив Портников.

Водночас, за словами журналіста, невідомо, які інструменти є у президента США, щоб переконати російського диктатора Путіна у тому, що він має піти на компроміс.

Також невідомо, чи готовий Трамп до дієвих гарантій безпеки для України, які б зробили неможливим відновлення російсько-української війни найближчими роками – навіть після того, як Трамп завершить свою другу каденцію.

Чи може Трамп вплинути на завершення війни в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, у США дізналися, яким може бути план Трампа. Трампу буде складніше завершити війну, адже немає ознак того, що Путін готовий на поступки, пишуть журналісти.

Також раніше повідомлялося, що Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні. Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати упродовж перших місяців його президентства.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України.

Читайте також:

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Віталій Портников Дональд Трамп Володимир Путін
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

12:40Світ
В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

12:31Синоптик
"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну

11:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Останні новини

13:22

Українські десантники знищили та змусили втікати росіян на бронетехніці

13:12

"Я вже переконаний": друг Тімми розповів, хто міг вбити баскетболіста

12:57

Процес може затягнутися на роки: у ЗСУ оцінили можливі переговори з РФ

12:46

Трамп на порозі президентства: з'явилася програма інавгурації

12:40

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемоніїІнавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
12:31

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

12:10

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

12:03

"А я їм нащо": дружина Остапчука розповіла, чи спілкується вона з дітьми чоловіка

11:54

Окупанти взялися за ЗАЕС: ворог планує небезпечні дії - Андрющенко

Реклама
11:52

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війнуВідео

11:46

У Києві запобігли вбивству заступника глави МОЗ

11:40

Не мирна угода, а капітуляція: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні

11:33

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійВідео

11:22

Розгромила росіянку: Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025

11:22

Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников

11:17

СБУ системно знищує російську "5 колону" в Україні, - експерт про підозру Назарову

11:07

Меладзе таємно повернувся в Росію заради важливої справи: що сталося

10:58

Ціни на овочі в Україні: що подешевшало і подорожчало за тиждень

10:53

Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР

10:32

Позиції зруйнували: ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку

Реклама
10:25

Дві умови закінчення війни: ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа

10:25

Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

10:07

Втікач Потап відповів, чи планує повертатися в Україну

09:32

Хто може почати свій бізнес у 2025 році: зірки прихильні до 3 знаків зодіаку

09:30

Гороскоп на завтра 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

09:12

Чого бояться таргани у квартирі: запахи, які не виносять прусаки

09:05

У Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні

09:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

08:46

РФ випустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

08:37

РФ розривають вибухи: рій БпЛА атакував важливі авіаційні заводи КазаніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 роціПогляд

07:58

Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

06:57

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

05:00

Яке сьогодні свято 20 січня 2025 року: як не накликати на себе біду сьогодні

04:30

Чому в СРСР лобове скло було під нахилом: значення знають не всі

03:30

"Ми її повинні відспівати": генерал СБУ розкрив сценарій розпаду РосіїВідео

02:32

Головний біль для Кремля: в ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії

01:30

"Найзарозуміліші люди на планеті": відомий глянець "розніс" Гаррі та Меган

Реклама
00:10

"Супермен" Генрі Кавілл уперше став батьком

00:08

Чи завдасть РФ ракетного удару по Україні перед інавгурацією Трампа: у ЗСУ відповіли

19 січня, неділя
23:19

Голлівудський дебют: 8-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

23:03

"Ударна хвиля ледь не знесла будинок": росіяни скаржаться на атаку безпілотників

22:23

"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

22:13

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

22:00

Обведуть навколо пальця будь-кого: 5 найхитріших знаків зодіаку

21:32

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заявуВідео

21:27

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

20:58

Що робити, щоб страшний сон не збувся: народні способи

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти