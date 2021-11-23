Метро по 20 гривень: киянам загрожують космічні ціни на проїзні

У Києві заговорили про підвищення цін на проїзд / УНІАН

У Києві у разі підвищення цін на проїзд у громадському транспорті ціна безлімітного проїзного на один місяць значно зросте.

Проїзний на місяць може обійтися жителям і гостям столиці в 2990 гривень, повідомляється в сюжеті телеканалу 2+2.

Відзначається, що така сума в кілька разів перевищує вартість проїзду в деяких європейських столицях.

Разом з тим передбачуване підвищення цін не вирішить головну проблему - відсутність збитків для комунальних підприємств, які займаються перевезеннями.

У КМДА стверджують, що навіть після того, як проїзд буде по 20 грн, КП продовжать залишатися збитковими, а щоб їх дофінансувати, в бюджеті немає грошей.

Реклама

Скільки коштує проїзд в Європі

В еквіваленті ціна проїзних в ЄС:

Прага - 650 грн,

Варшава - 710 грн,

Женева - 2000 грн,

Париж - 2255 грн.

читайте такожКиян готують до різкого підвищення тарифів: злетять ціни на проїзд у таксі

Нагадаємо, 9 червня, Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

читайте такожМетро не відбудетесь: маршрутники пригрозили підняти ціни на проїзд

Читайте ще: