Метро по 20 гривень: киянам загрожують космічні ціни на проїзні

У Києві може подорожчати безлімітний проїзний на один місяць.
У Києві у разі підвищення цін на проїзд у громадському транспорті ціна безлімітного проїзного на один місяць значно зросте.
Проїзний на місяць може обійтися жителям і гостям столиці в 2990 гривень, повідомляється в сюжеті телеканалу 2+2.
Відзначається, що така сума в кілька разів перевищує вартість проїзду в деяких європейських столицях.
Разом з тим передбачуване підвищення цін не вирішить головну проблему - відсутність збитків для комунальних підприємств, які займаються перевезеннями.
У КМДА стверджують, що навіть після того, як проїзд буде по 20 грн, КП продовжать залишатися збитковими, а щоб їх дофінансувати, в бюджеті немає грошей.
Скільки коштує проїзд в Європі
В еквіваленті ціна проїзних в ЄС:
- Прага - 650 грн,
- Варшава - 710 грн,
- Женева - 2000 грн,
- Париж - 2255 грн.
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Нагадаємо, 9 червня, Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.
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