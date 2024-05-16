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РФ не має ресурсів для наступу: Селезньов назвав справжню ціль росіян на Харківщині

Руслана Заклінська
16 травня 2024, 17:33оновлено 16 травня, 18:03
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Дії окупантів на Харківщині - це відволікаючий маневр, щоб створити сприятливі умови для наступу в районах Краматорська та Покровська, сказав Владислав Селезньов.
РФ не має ресурсів для наступу: Селезньов назвав справжню ціль росіян на Харківщині
Росія має обмежені ресурси для масштабного наступу на Харків / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Росія має обмежені ресурси для масштабного наступу на Харків. Окупанти, ймовірно, використовують відволікаючий маневр, аби створити сприятливі умови для наступу в районах Краматорська та Покровська. Про це розповів ексречник Генерального штабу ЗСУ полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

Селезньов нагадав, що ворог просунувся в напрямку Харкова та Вовчанська на відстань 6,5-8 кілометрів. Проте з достатніми ресурсами та артилерійською підтримкою української армії, окупантам буде складно далі просуватися.

"Ба більше, щоб там не казали про фортифікації, мовляв, вони не дуже якісно зроблені, одначе на відстані 8-10 км від лінії держкордону перша лінія оборони захисних споруд на Харківщині створена. Отже, ворог буде мати чимало клопоту, якщо намагатиметься атакувати наші захисні споруди", - заявив полковник ЗСУ.

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За його словами, у Росії обмежені ресурси для масштабного наступу на Харків. Селезньов наголосив, що 32 тисячі окупантів перебувають у Бєлгородській області, і лише одна п’ята з них бере участь у бойових діях у Харківській області.

"Це не ті ресурси на які ворог мав би розраховувати для того, щоб реалізувати якісь масштабні територіальні здобутки. Тут скоріш за все йдеться про певні відволікаючі маневри, які мають створити більш сприятливі умови для дії ворожого війська, яке сконцентроване на двох напрямах на сході нашої країни - відповідно Краматорський і Покровський", - додав він.

Селезньов вважає, що дії росіян на Харківщині спрямовані на відволікання українських стратегічних резервів, тому ворог активізує дії як на півночі Харківської області, так і на півдні Запорізької області. Це робиться з метою максимального розтягнення українських ресурсів, які, за словами експерта, були б більш ефективними в інших регіонах, наприклад, на заході від Авдіївки чи в районі Часового Яру. Полковник підкреслив, що успішність на полі бою залежить від ресурсів.

"Мають сторони конфлікту на визначених ділянках у визначений час достатню кількість ресурсів - мають успіхи, якщо ні, то відповідно ні", - підкреслив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він наголосив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська, пише Bild. Російські бійці штурмували будівлю. Натомість українські джерела стверджують, що групу ЗС РФ відкинуто, і бої тривають.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування у межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність після рішучих дій українських військових.

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Харківська область війна на Донбасі війна Росії та України
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