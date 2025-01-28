Продавав повістки за 1000 доларів: поліція викрила працівника ТЦК

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Співробітник ТЦК продавав повістки в Одеській області / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

Працівник ТЦК в Одеській області продавав повістки

Документ коштував 1000 доларів за штуку

Повістка дозволяла власнику вільно пересуватися по території України протягом 6 днів

В Одеській області працівник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронних органів, співробітник ТЦК вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів. Документ давав можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України.

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За документ військовий вимагав 1000 доларів, а потім збільшив суму на ще 2000 гривень. Після закінчення терміну дії за аналогічну плату він обіцяв видавати аналогічні повістки.

"Поліцейські затримали в процесуальному порядку ділка після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту. Вилучено частину грошей, отриманих військовослужбовцем у протиправний спосіб, його мобільний телефон, повістку, виписану для клієнта, та інші речі, що становлять інтерес для слідства", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень, слідство триває.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП. Він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Відомо, що минулого року двоє співробітників миколаївського ТЦК пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації.

Нагадаємо, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Раніше співробітники Одеського ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах і повідомляли, що планують доставити їх до військкомату для мобілізації. Але після цього вони пропонували "відпустити" військовозобов'язаних та допомогти в оформленні відстрочки за 4,5 тисячі доларів.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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