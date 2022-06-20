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"Визнайте кордони": Черновецький нарвався на підозру зашкваром з "ЛДНР"

20 червня 2022, 19:59

Колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів України.

Черновецький відпустив бороду, посивів і засмаг
Леонід Черновецький / Facebook.com

Екс-меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру за заклики визнати кордони "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляє Офіс генпрокурора, колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч.1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України екс-мер столиці на своїй сторінці в Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій - незаконних утворень "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

"Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - повідомили в ОГПУ.

Скандал із заявою Черновецького

У своєму посту Черновецький не називав війною те, що відбувається в Україні після 24 лютого 2022 року.

"Це лише демонстрація сили та удари по військових об'єктах. Визнайте кордони (можливо, маються на увазі території ОРДЛО) — відразу все закінчиться. Тієї ж секунди", — наполягав у своєму посту Черновецький.

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Що відомо про Леоніда Черновецького

  • Він був мером Києва з 2006 по 2012 рік. Зараз живе за кордоном. За свої численні прожекти і фантастичні плани отримав прізвисько "Льоня-Космос".
  • 14 липня 2017 року колишньому столичному міському голові Черновецькому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
  • Правоохоронці здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ оголосила в розшук Черновецького.

Читайте ще:

Леонід Черновецький ЛДНР Офіс генпрокурора
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