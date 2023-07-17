Запеклі бої під Бахмутом: численні втрати РФ схожі на "вагнерівські" - Череватий

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що Україна діє "максимально обережно", щоб зберегти своїх людей.

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Втрати РФ у районі Бахмута схожі на "вагнерівські" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, armyinform

Російські окупаційні війська зазнають шалених втрат у районі Бахмута. Втрати загарбників вже наближаються до тих, що були під час піку боїв із "вагнерівцями". Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Втрати (ворог - ред.) несе регулярні (в районі Бахмута - ред.). Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з Вагнером. Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 зазнали поранень", - розповів Череватий.

Він також додав, що загалом за добу росіяни завдали 556 ударів по українських позиціях. Крім того, були чотири авіанальоти.

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"Загалом відбулося вісім боєзіткнень, під час яких нашим воїнам також вдалося знищити ворожий танк, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", дві гармати, два безпілотні літальні комплекси "Орлан-10" і гордість росіян – самохідний 240-мм міномет "Тюльпан" та чотири бойові склади з боєприпасами", - сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також підкреслив, що Україна діє "максимально обережно", щоб зберегти своїх людей.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Окрім того, внаслідок потужного удару ЗСУ окупантів вибили з позицій під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, ЗСУ ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. "На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив речник Генштабу.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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