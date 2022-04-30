Відвідування кладовищ під час війни: рятувальники надали важливі рекомендації

Відвідування кладовищ під час війни - рекомендації ДСНС / memory-tour.ru

Вихідні дні через тиждень після Великодня - це дні, коли поминають померлих родичів. Зазвичай в такі дні відвідують кладовища, упорядковують огорожі і пам'ятники, прибирають могили.

Цього року жителів багатьох міст попросили утриматися від відвідування кладовищ, так як через військові дії це дуже небезпечно.

Рятувальники дали рекомендації для тих, кому дозволено відвідати кладовища, пише ДСНС.

Червона Гірка в цьому році випадає на 1 травня. Проводи - на понеділок, 2 травня. Радониця – День поминанн - на вівторок, 3 травня.

У яких містах закрили кладовища для відвідування в ці дні

Чернігів - центральне міське кладовище "Яцево". Багато вибухонебезпечних предметів.

- центральне міське кладовище "Яцево". Багато вибухонебезпечних предметів. Харків - Кладовища №3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, "сосни", Польський Меморіал. Небезпека через постійні обстріли.

- Кладовища №3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, "сосни", Польський Меморіал. Небезпека через постійні обстріли. Сум - відвідування рекомендовано обмежити і бути гранично обережними. Ризик вибухонебезпечних предметів.

- відвідування рекомендовано обмежити і бути гранично обережними. Ризик вибухонебезпечних предметів. Київ - доступ не закрили, але попросили місцевих жителів утриматися від відвідувань і перенести до більш безпечного часу.

- доступ не закрили, але попросили місцевих жителів утриматися від відвідувань і перенести до більш безпечного часу. Миколаїв - жителів міста попросили утриматися від відвідування кладовища.

- жителів міста попросили утриматися від відвідування кладовища. Одеса - рекомендовано обмежити відвідування кладовищ і введено комендантську годину з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

Рекомендації рятувальників з приводу поведінки на кладовищі в умовах війни

"Пам'ятати про своїх близьких, яких вже немає з нами, Святий обов'язок кожного! Але сьогодні, коли Росія йде на все, щоб збільшити число загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих! Залишіться вдома, запаліть свічку, помоліться за душі померлих і ваші молитви будуть почуті", - закликають У ДСНС.

Пам'ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велися активні бойові дії. Там можуть бути розтяжки, снаряди, які не розірвалися.

Не створюйте скупчення людей на кладовищах і в храмах.

Не влаштовуйте на кладовищах поминки, застілля, не вживайте там алкогольні напої – будьте пильні, уважні і обережні.

Слідкуйте за новинами, заявами та рекомендаціями військових адміністрацій у Вашому населеному пункті, селі, селищі, місті.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, особливо при використанні джерел відкритого вогню.

Слідкуйте за дітьми, говорите з ними про небезпеку і навчіть життєво необхідним правилам.

У разі пожежі або виявленні вибухонебезпечних предметів – телефонуйте за номером 101.

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