"Отримують потужного ляпаса": експерт назвав напрямки, де росіяни готують атаки

Селезньов підкреслив, що Збройні сили України стримують натиск ворога. Ба більше, українські захисники не баряться з відповіддю.

Експерт назвав напрямки, де росіяни готують атаки / Міноборони РФ

Російські загарбники продовжують атакувати українські позиції на сході України, проте наші військові мужньо захищають свою землю від окупантів. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Як зазначив Селезньов в ефірі 24 каналу, росіяни концентрують свої зусилля на атаках Донеччини. Зокрема, ворог не полишає спроб штурмувати місто-фортецю Бахмут. Однак успіхів окупаційні війська не мають.

Окрім того, загарбники прагнуть активізувати наступальні зусилля ще на 2 напрямках. Так, армія РФ намагається тиснути на українські позиції у районі міста Кремінна, що на Луганщині. Також ворог намагається наступати у напрямку Куп'янська Харківської області.

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Селезньов підкреслив, що Збройні сили України стримують натиск ворога. Ба більше, українські захисники не баряться з відповіддю.

"Час від часу окупанти отримують на цих напрямках дуже потужного ляпаса, після якого не так швидко оговтуються", - наголосив військовий експерт.

Селезньов додав, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, які атакують на цих напрямках, – це дуже серйозний ворог. Тож ситуація на фронті на сході України залишається дуже складною, там тривають важкі бої.

"Але наші захисники тримаються, тримають оборону і нищать ворогів у величезних кількостях", - зазначив він.

Військовий експерт підкреслив, що у цьому полягає гарна новина. Адже чим більше російських загарбників вдасться знищити, тим ефективнішим надалі буде український контрнаступ.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед своєю армією захопити всю Донецьку і Луганську область до 31 березня.

У зв'язку з цим російські окупаційні війська посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Колишній ватажок самопроголошеної"ДНР" Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) заявив, що сепаратистські сили на Донбасі очікують крах до травня 2023 року. На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу – далі воювати вже нічим. Бойовик заявив, що окупанти мають багато проблем – безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам і багато іншого.

"Березень на території півдня Росії, "Новоросії" і "Малоросії" – це дуже проблемний місяць... Тут питання в тому, що робитимуть наші? 2-3 тижні залишилося на проведення активних операцій на фронті", – зазначив Стрєлков-Гіркін, згадавши про те, що в Україну їде важка західна техніка.

Дивіться відео ТСН – яка точка буде фінальною на війні – Крим чи Донбас?

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