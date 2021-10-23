Повного локдауну не уникнути: ще одна область йде на карантин

Карантин в Україні / pixabay

Ще одна область з 24 жовтня вирішила посилити карантин і не чекати "червоної" зони. Тепер у Чернівецькій області без сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту не можна скористатися громадським транспортом.

Як повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, рішення про посилення з 24 жовтня карантинних заходів у регіоні прийнято на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Обмеження передбачають:

відвідування ресторанів, кафе,

спортивних, культурних, розважальних та інших установ.

Обмеження також стосуються громадського транспорту, нерегулярних і регулярних перевезень.

"Відвідувати заклади громадського харчування, спортивні та розважальні заклади, а також скористатися громадським транспортом можна тільки за наявності сертифіката про вакцинацію, або документа про одужання від COVID-19, а також ПЛР або експрес-тест, термін дії якого не перевищує 72 години. При цьому в громадських місцях не можна перебувати без засобів захисту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, заборонено проведення культурних масових заходів, за винятком роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо.

Рекомендації комісії вступають в дію з 24 жовтня. Їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

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"Ми за крок від "червоної зони". З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, тільки посиливши карантинні заходи", - сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Карантин в Україні

В Україні погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. У червоній зоні опинилися Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня на червоний рівень обмежень переходить і Сумська область.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов попередив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні в тому випадку, якщо в цих регіонах не посилять карантинні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.

Київський градоначальник Віталій Кличко раніше заявив, що вже 22 жовтня міська комісія ТЕБ і НС прийме рішення про переведення Києва в червону зону карантину.