Поліція перевірятиме водіїв на наркотики: керівник МВС розповів процедуру

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що його відомство з місцевою владою вирішить питання з такими перевірками в найближчі місяці.
Патрульним поліцейським незабаром дозволять перевіряти водіїв на наркотичне сп'яніння. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Чиновник уточнив, що в Україні є драгери для перевірки алкогольного сп'яніння, але немає можливості перевірити водія на наркотики на місці (хоча в Європі такі експрес-тести давно використовуються).
Міністр каже, що його відомство з місцевою владою вирішить питання з такими перевірками в найближчі місяці.
Чиновник так зазначив додав, що цього року на дорогах зафіксували зниження смертності на 10% завдяки камерам автоматичної фіксації ДТП і порушень ПДР. В Україні планують встановити дві тисячі таких камер, плюс до них на дорогах з'явиться копи-фантоми.
"Це автомобілі, які фіксує порушення швидкісного режиму та інших норм ПДР. По суті, це труками на колесах", ‒ підсумував він.
читайте такожВ Україні додасться камер відеофіксації порушень ПДР: де вони запрацюють вже завтра
Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. Зокрема, з'являться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.
Інші новини:
- В Україні можуть скасувати автофіксацію порушень ПДР: слово за Конституційним Судом
- Кабмін оновив ПДР для велосипедистів: що змінилося
- В Україні з 1 листопада змінять ПДР: чого чекати водіям, велосипедистам і пішоходам