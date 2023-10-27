Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

Пропагандист Володимир Соловйов погрожував Олегу Царьову і радив йому не грати з російськими силовиками.

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Що відомо про замах на Олега Царьова / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay

Колаборант Олег Царьов, який втік до РФ, останнім часом отримував прямі погрози, які збіглися із замахом на нього, що стався напередодні в Криму.

Зокрема, не так давно скандальний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов радив йому не грати з російськими силовиками. Про це пише журналіст Денис Казанський.

При цьому він також опублікував відео, на якому Соловйов прямо погрожує Царьову неприємностями.

відео дня

"Олег, я до тебе добре ставлюся, але заспокойся трохи. А головне - не грай в ігри між російськими силовими структурами. Тому що вони між собою домовляться. А ті, хто опиниться між ними, можуть перетворитися на труху, на прах", — пригрозив Соловйов.

Разом з тим стан Царьова після замаху як і раніше важкий, його можуть перевезти в Москву, пишуть російські пабліки.

За їхніми даними, останнім часом друзі і родичі нібито переконували Царьова найняти охорону, але він ігнорував їхні поради і завжди ходив один.

Замах на Царьова: слід ФСБ

Водночас Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнює, що історія з "пораненням" Царьова стає все заплутанішою.

Відзначається, що швидка допомога на місце його поранення не викликалася. При цьому в кримських в лікарнях знайти його не можуть, а слідчі місцевого СК взагалі не мають інформації про подію.

Підкреслюється, що не можна виключити інсценування замаху на Царьова, або те, що з ним "розібралися" силовики з ФСБ.

Журналісти також дізналися, що напередодні Царьов проводив виробничу нараду в санаторії імені Кірова, а потім розпустив всіх співробітників, а також попросив всіх терміново покинути кабінет і їхати по домівках, так як у нього була запланована "важлива відеоконференція".

"Приїхав з Москви, попросив залишити його для переговорів по відеоконференції. Більше не бачили. У санаторії нічого не відбувалося", - розповіли його співробітники.

Додамо, що у ФСБ повідомили про те, що справу про посягання на життя державного діяча порушено за фактом замаху на Олега Царьова. "Ведуться невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії", - зазначили у ФСБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Криму було скоєно напад на колишнього народного депутата Олега Царьова. Колаборант нібито отримав ножові поранення. Разом з тим сім'я зрадника Царьова підтвердила, що в нього стріляли. Відзначається, що близько опівночі на території санаторію, де він поживає, в нього двічі стріляли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Царьов злив плани ПР. Регіонали планували реалізувати сценарій сепаратизму з відділенням ряду західних областей України.

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