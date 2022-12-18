Поїздка Путіна на Кримський міст: експерт пояснив мету Кремля

Замість Володимира Путіна на міст до захопленого Криму міг приїхати двійник, охорона навряд чи відпустила б його туди, вважає Роман Світан.

Схоже, Путін приїжджав на Кримський міст, щоб попрощатися - Світан / Колаж ua.depositphotos.com, соцмережі

Директор країни-агресора РФ Володимир Путін відвідував незаконно побудований Кримський міст, ймовірно, з метою попрощатися. Захід провели, щоб створити картинку для російського суспільства. Приїхати на міст міг і двійник. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

У чаті на Главреде він сказав про те, що Путін, швидше за все, приїхав на міст, щоб попрощатися. Причому на міст міг прибути не сам глава Кремля, а його двійник.

"Так, швидше за все (приїхав попрощатися). Це був його крайній проїзд. Якщо взагалі це був Путін, а не його двійник. Дуже сумніваюся, що це був реальний Путін, адже його охорона туди б не пустила. Швидше за все, Кримським мостом проїхався двійник", - зазначив Світан.

За його словами, Москва вирішила зробити ставку на такий захід для створення інформаційної картинки, адресованої російському суспільству.

"Це було потрібно для російської картинки, російського інформаційного простору", - підкреслив Роман Світан.

Нагадаємо, 5 грудня глава країни-окупанта Путін несподівано прибув на Кримський міст.

Він сам перебував за кермом автомобіля і проїхався естакадою. Що цікаво, Путін пересувався за кермом автомобіля преміум-класу Mercedes, а не машини з президентського кортежу або іншому автомобілі російської марки.

У Держдепі США вважають, що поїздка Путіна на Кримський міст-спроба показати видимість "перемоги".

Російські окупанти програють війну проти України і включили пропаганду.

Дивіться чат на Главреді з військовим експертом Романом Світаном

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