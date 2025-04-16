Підпалили авто військових у Києві: у столиці викрили виконавців наказу з мережі

У Києві двоє молодиків підпалили військове авто.

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Хотіли швидкий заробіток через інтернет / колаж: Главред, фото: Київська міська прокуратура

Що сталося:

У Дніпровському районі підпалили два авто військових

Замовлення на підпал надійшло через месенджер

У Дніпровському районі столиці двоє молодиків підпалили автомобілі, що належали військовим. Київська міська прокуратура повідомила про підозру зловмисникам віком 18 та 21 рік.

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За даними слідства, у квітні 2025 року один з фігурантів, шукаючи підробіток в інтернеті, отримав повідомлення в месенджері Telegram. У ньому йому запропонували заробити від 1 000 до 15 000 доларів США за виконання завдань — зокрема, підпал адмінбудівлі правоохоронного органу або автомобіля військового. Розмір оплати залежав від складності дій.

Першою мішенню став автомобіль Nissan Navara, однак підпал не вдався через дощову погоду. Замовник, як зазначається, відмовився платити. Згодом підозрювані повторили спробу — цього разу обрали Mitsubishi L-200, який облили легкозаймистою речовиною та підпалили.

Як повідомили в прокуратурі:

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом молодикам - 18 та 21 - років у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України)".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Інші новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Крім того стало відомо про затримання Службою Безпеки двох груп, які готували підриви у Дніпрі та у Київській області. Ціль – підриви військових та ТЦК. В кожному з випадків виконавці вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми.

Також СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

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За що відповідає прокуратура? Прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини, громадянина, а також за виконанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

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