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Підготовку держперевороту в Україні готувала Росія - Шмигаль

30 листопада 2021, 18:38
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За словами Шмигаля, нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною більш широких російських зусиль.

Шмигаль
Денис Шмигаль / УНІАН

За підготовкою можливого державного перевороту стоїть Росія. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

За його словами, держпереворот готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпалити переворот, - ред.)", - сказав Шмигаль. Відповідаючи на питання, чи стоїть за цим російська держава, він сказав: "Безумовно".

Прем'єр в інтерв'ю Reuters заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною більш широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зломити український імпульс до вступу в Європейський союз.

"Вони щось готують", - сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи.

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При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність "зовнішніх сил", які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання та переворот.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша Секретна служба проводить спеціальне розслідування", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, в той же час він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

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держпереворот Денис Шмигаль
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