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Містить "голки", що викликають виразки: названо найнебезпечнішу ковбасу в Україні

11 грудня 2021, 13:46

При виробництві ковбаси використовують м'ясо механічної обвалки. У такому м'ясі зустрічаються кісткові включення, які можуть травмувати стравохід.

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Варену ковбасу першого і другого сорту краще не купувати / Фото pixabay.com

Голова правління Споживча довіра Олена Куликова розповіла, яку ковбасу краще не купувати, адже вона може травмувати стравохід.

В Україні найбільша проблема в ковбасі - використання м'яса механічної обвалки. При перемелюванні кісток залишаються частинки - вони тонкі, як "голки", і можуть викликати виразки, передає Obozrevatel.

"Під час перемелювання кісток залишаються маленькі неперемелені частинки. Вони можуть бути 1-2 мм, тоненькі, як голочки. Людина їсть ковбасу, і ця голочка може встромляться в стравохід. Тоді утворюються виразки, ерозії, свищі тощо", - розповіла експерт.

Найчастіше така проблема зустрічається у вареній ковбасі, особливо першого і другого сорту.

Куликова додала, що при виробництві вареної ковбаси деякі підприємства використовують білково-жирові емульсії, які робляться з шкури, жирів, субпродуктів. Наявність таких емульсій дає можливість виробнику знизити вміст м'ясної сировини в ковбасі до 50%.

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Що стосується сирокопчених ковбас, їх фальсифікувати складніше. Але для того, щоби продовжити термін придатності продукту, в нього додають велику кількість підсилювачів смаку. При цьому у вищих сортах їх бути не повинно.

"Водночас варто пам'ятати, що той же глютамат натрію природним чином присутній в м'ясі. Якщо його частка становить до 1000 мг на кг продукту – це абсолютно нормальна ситуація. Побоюватися варто високого вмісту глутамату - 4-5 тис. мг", – пояснила експерт.

Куликова порадила купувати ковбасу в перевірених місцях, великих супермаркетах і обов'язково в упаковці, на якій є термін придатності й склад.

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