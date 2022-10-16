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Певні дії вже почались: плацдарм окупантів на півдні скоро зменшиться - Арестович

16 жовтня 2022, 12:06

Російські окупанти перебувають у паніці через контрнаступ українських військових.

Певні дії вже почались: плацдарм окупантів на півдні скоро зменшиться - Арестович
На півдні в російських окупантів паніка / коллаж фото УНИАН

Російські окупанти в паніці через те, що їх плацдарм скоро почне значно зменшуватись. Їм скоро буде важко утримати зайняті позиції. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

Усе це наближає окупантів до "жесту доброї волі". Нещодавно вони панікували через рух українських військових на правому березі Херсонщини. ЗСУ завдавали потужних артилерійських ударів.

"Вони бояться, що залишок плацдарму на правому березі буде зменшуватися. Ми розуміємо, що логіка тут залізна та пряма: чим менший плацдарм – тим важче його утримувати. Все стискається. І маленька територія, яка оточена з трьох сторін, прострілюється. Жодна армія світу довго так не витримає",– сказав Арестович.

Він підтвердив на Херсонщині почались "певні дії", але не слід багато загадувати.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ окупованого Херсона вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклику колаборантів до окупантів РФ щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Він не виключає сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Але Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін відчуває марні надії щодо діяльності свого угруповання у Херсоні. Коли Путін вважає, що війська РФ битимуться за місто, окупанти мародерствують і готуються до втечі.

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Олексій Арестович
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