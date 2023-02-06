Перший танк Leopard 2 для ЗСУ вже прибув до Польщі з Канади

Канада продовжуватиме підтримку України у війні проти російської агресії, заявила міністр оборони країни Аніта Аланд.

Перший канадський танк Leopard 2 вже у Польщі / twitter.com/AnitaAnandMP

Перший бойовий танк Leopard 2, переданий Канадою для України, прибув до Польщі. Українські військові скоро почнуть вчитися користуватися цією технікою. Про це повідомила у Twitter міністр оборони Канади Аніта Аланд.

За її словами, Канада продовжуватиме підтримку України у війні проти російської агресії.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми передали в дар Україні, вже прибув до Польщі. Разом з нашими союзниками ми почнемо навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", - написала Аланд.

Як повідомляв Главред, 4 лютого Канада відправила перший з чотирьох танків німецького виробництва Leopard 2, обіцяний Україні. Бронемашину транспортували літаком. Крім танків, для ЗСУ відправлять інструкторів, які навчать солдатів користуватися сучасною технікою.

Танки Leopard для ЗСУ

Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань 25 січня оголосив, що німецький уряд ухвалив позитивне рішення щодо танків Leopard 2 для України. Берлін і сам поставить Києву танки, і дозволить іншим країнам передати бойові машини українській державі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україні передадуть танки Leopard 2 орієнтовно через 3 місяці. Німецька держава відправить Києву два батальйони танків. Перша партія включатиме 14 одиниць Leopard 2A6. Машини повинні підготувати в швидкому темпі для подальшої передачі Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як заявляв посол України у Франції Вадим Омельченко, західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від низки країн.

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