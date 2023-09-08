Перші 10 танків Leopard 1 від Данії прибули в Україну

Війська Данії у Німеччині навчають українських військових роботі із такою бронетехнікою.

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До України прибули перші танки Leopard 1 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Данські Збройні сили повідомили про те, що до України прибули перші танки Leopard 1, які передані Данією, Німеччиною та Нідерландами.

"Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі", - йдеться у заяві Збройних сил Данії, передає AFP.

Данські війська в Німеччині навчають українські сили роботі з цією бронетехнікою.

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"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти битву, яку вони ведуть зараз", - сказав командувач армії Арпе Нільсен.

Відомо, що Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в "найближчі місяці".

Нагадаємо, що перші 10 танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня. Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams допоможуть Україні отримати перевагу в боротьбі за повернення територій.

У ЗМІ повідомили, що невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України. Бельгія продала танки компанії OIP Systems лише за 15 тисяч євро за штуку, тобто за ціною старого заліза.

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