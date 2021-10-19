Нещодавно народила: жахлива аварія на Волині забрала життя матері трьох дітей

Загиблій було всього 28 років / БУГ, поліція

На Волині в страшній аварії загинула молода мама трьох дітей. Її збив Mercedes, який мчав на великій швидкості та вилетів на тротуар.

Водій автомобіля теж помер. Як і у загиблої жінки, у чоловіка теж залишилося троє дітей. Один із синів під час ДТП перебував на пасажирському кріслі, пише БУГ.

Без матері залишилися троє дітей

Трагедія сталася 16 жовтня в місті Володимир-Волинський. 28-річна Оксана Віданова йшла по тротуару по вулиці Зимновській в магазин за памперсами для молодшого сина, пише"Обозреватель".

У загиблої залишилося троє дітей, два школярі Микита і Даня, і 10-місячний Артем. Знайомі розповідають, що Оксана та її чоловік Дмитро дуже любили один одного.

Читайте такжеЛюди згоріли живцем у машині на Закарпатті: деталі та кадри моторошної ДТП"Це дуже дружна сім'я. І чоловік її дуже любив, і вона його теж. Оксана займалася дітьми. Вона нещодавно народила третього сина і була в декретній відпустці. Потрібно було займатися і старшими синами, вони школярі. Відвести в школу, перевірити уроки, нагодувати всіх. Справ багато. Тепер всі вони залишилися з батьком, є ще бабусі і дідусі, будуть допомагати. Але замінити маму ніхто не зможе", - розповіла знайома сім'ї.

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У загиблого водія теж залишилися діти

Також на місці загинув і 42-річний водій автомобіля, житель Нововолинська Віталій Литвинюк. У нього теж залишилося троє дітей: 20 – річна дочка, двоє синів-13 і 6 років.

За фактом аварії в поліції Волинської області відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України – Порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі кількох людей. Якби водій вижив, йому загрожувало б від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті автомобіль Renault Logan врізався в евакуатор ГАЗель. В результаті аварії загинули чотири людини. ДТП сталася 15 жовтня в селі Великі Лучки. Евакуатор, з яким зіткнувся Renault, був припаркований на автодорозі, а в салоні знаходився водій. Внаслідок ДТП загинули 4 людини: водій і 3 пасажири автомобіля Renault Logan.