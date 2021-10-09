Чи небезпечна вакцина проти COVID-19 для здоров'я: інфекціоніст оцінив ризики

Існує об'єктивна потреба вакцинуватися, зазначив Вадим Арістов / Фото УНИАН

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов оцінив ризики того, що з часом можуть проявитися негативні наслідки для здоров'я людей після застосування вакцин від коронавірусу.

За його словами, ADE ефект (антитілозалежне посилення інфекції) фіксували при лихоманці Денге. Після щеплення при повторній зустрічі з інфекцією у дітей хвороба протікала гірше, тому вакцину відкликали і перестали її використовувати. Під час випробування кандидатів на вакцини від попередніх коронавірусних інфекцій (SARS і MERS) також були ознаки подібних проблем.

"Але щодо COVID-19 є дані, що подібних ознак не було при дослідженні на тваринах і людях. Це підтверджує і досвід застосування 5 млрд доз вакцин у світі, таких ознак загрози не бачать", - сказав Арістов під час чату на Главреді.

Експерт додав, що немає і доказів того, що в застосуванні вакцин від коронавірусу існує політтехнологічний компонент, лобіювання виробників, викривлення новин науки тощо.

"Ми можемо лише аналізувати дані та включати критичне мислення. Даних на підтвердження негативних гіпотез немає. Водночас існує об'єктивна потреба вакцинуватися через те, що вакцина має докази зниження летальності інфекції", - підкреслив Арістов.

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За його словами, альтернативою вакцинації можуть бути дуже жорсткі протиепідемічні заходи, які зазвичай ані сім'ї, ані підприємства не можуть впровадити без підтримки спеціалізованих організацій. Тому залишається великий ризик захворіти і мати постковідний синдром через інфекцію. Тому краще вакцинуватися, впевнений експерт.

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При цьому Арістов вважає, що не виключено, що щеплення матимуть негативні наслідки. За його словами, лише через два-три роки після вакцинації проти "пташиного грипу" оприлюднили дані про те, що після використання однієї з вакцин була просто божевільна кількість ускладнень порівняно з іншими. Якби ці дані ефективно аналізувалися у ВООЗ, можна було ще в перші місяці зняти цю вакцину і зробити щеплення більш конкурентними вакцинами.

"Але цього не зробили, тому що це-гроші, тому вакцину тримали на ринку стільки, скільки можна було тримати. Як тут не згадати ту ж вакцину AstraZeneca. Тому цілком можливо, що і зараз не повний спектр аналізу даних про вакцини оприлюднений, і через кілька років ми знайдемо якісь "проліски", - резюмував інфекціоніст.

Читайте повну версію чату читачів Главреда з Вадимом Арістовим тут.

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов заявляв, що найімовірніше з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Експерт вважає, що саме вони зупинять епідемію коронавірусу.

Також Арістов розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих. За його словами, хворі з онкологією більше ризикують опинитися на лікарняному ліжку (з ймовірністю летального результату), у разі відмови від вакцинації. Тому їм потрібно щепитися якомога швидше.