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Побоювання Заходу через операцію ЗСУ щодо Криму: експерт пояснив, як діяти Україні

1 грудня 2022, 13:41

Росія перетворила Крим на авіаносець, її авіація потенційно загрожує європейським країнам застосуванням ядерної зброї, зазначив Сергій Згурець.

Згурець, Крим
Україні потрібно правильно представити Заходу свою операцію зі звільнення Криму - експерт / Колаж УНІАН, Главред

Коли мова йде про побоювання Заходу щодо можливого застосування Росією ядерної зброї у відповідь на звільнення Україною Криму, слід пам'ятати, що все залежить від того, як Київ презентує свою військову операцію. Треба пояснити західному світу, що після деокупації півострова ядерної загрози з Криму для європейських країн більше не буде. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

В інтерв'ю Главреду, коментуючи статтю The Economist про побоювання Заходу у зв'язку з майбутньою військовою операцією України зі звільнення Криму, він сказав про те, що позиція західного світу буде залежати від того, як Київ представить свою кампанію зі звільнення півострова.

За його словами, акцент потрібно зробити на тому, що поки Росія утримує окупований Крим, присутня ядерна загроза для Європи. Коли загарбників звідти виб'ють, європейцям стане спокійніше за свою безпеку.

"Росія перетворила Кримський півострів на авіаносець. Авіація здатна застосувати ядерну зброю проти Європи, найближчої потенційної точки ураження. Потрібно показати США і Європі, що в разі звільнення Криму жити європейцям буде більш безпечно. Російські бойові літаки і кораблі не зможуть використовувати свої ракети для ударів по європейських країнах. І тоді на Заході стане менше побоювань щодо загрози застосування Москвою тактичної ядерної зброї", - пояснив експерт.

Також він додав, що найчастіше аргументи щодо потенційного застосування ядерної або хімічної зброї спрямовані на те, щоб європейці менше надавали допомогу Україні. Якщо кампанію щодо Криму показати правильно, сумнівів на Заході не буде.

"Аргументи, пов'язані з можливим застосуванням Росією ядерної або хімічної зброї, найчастіше застосовуються для того, щоб європейці менше допомагали Україні. Якщо кампанія зі звільнення Криму буде правильно ідеологічно оформлена, сумнівів не виникне", - підкреслив Сергій Згурець.

Повернення Криму до складу України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк днями заявив, що за 6 місяців він має намір включитися в ефір з Ялти - звільненого від російських окупантів Криму.

Як вважає чиновник, півострів повинен повернутися під політичний контроль Києва військовим шляхом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також сказав, що Кримський півострів можуть звільнити вже за півроку. На його думку, російським окупантам буде складно утримати територію.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов припустив, що Крим може повернутися до складу України або військовим шляхом, або в результаті політичного діалогу між Києвом і новою російською владою. За першого варіанту розвитку подій окупанти можуть добровільно піти з півострова через крах їх логістики.

Дивіться відео Главред - Карась зробив прогноз щодо звільнення Україною Криму

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