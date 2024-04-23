Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

В МЗС дали відповідь на поширені запитання щодо призупинення надання консульських послуг певним категоріям громадян за кордоном.

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В МЗС розповіли, коли поновлять надання консульських послуг / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Призупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипломатичних установах пов'язане з ухваленням Верховною Радою нового закону про мобілізацію. Про це йдеться на сайті українського МЗС.

Зазначається, що це рішення, яке почало діяти з 23 квітня, є тимчасовим і виникло у зв'язку з потребою вирішення питань, що стосуються військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, а також взаємодії з іншими відповідальними органами державної влади щодо вирішення технічних аспектів, що виникли під час впровадження норм та положень зазначеного закону.

В МЗС наголосили, що всі заяви, подані громадянами України до консульських установ до 23 квітня, розглядатимуться і опрацьовуватимуться у повному обсязі.

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Робота консульської служби має чітке регулювання через велику кількість підзаконних нормативних актів.

Міністерство зауважило, що тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від певної категорії громадян згідно з новим законом, оскільки строк їх розгляду може перевищити час до набрання чинності оновленої версії закону про мобілізацію.

Зазначено, що МЗС вже давно отримало обов'язок з ведення військового обліку - ці функції закордонних дипломатичних установ були покладені ще постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року.

Міністерство також наголосило, що обмеження не стосуються випадків, коли послугу фактично отримує не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа.

Крім того, чоловіки у віці від 18 до 60 років, які після оновлення даних військового обліку в ТЦК мають дійсні військово-облікові документи, зможуть скористатися консульськими послугами в повному обсязі згідно з чинним законодавством. У випадку, якщо особа чоловічої статі опиниться у надзвичайній ситуації (наприклад, ДТП або стихійному лиху) за кордоном, співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі в рамках чинного законодавства.

"Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період", - пояснило МЗС.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій буде продовжуватися з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Що відомо про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Призупинення надання консульських послуг за кордоном - закон про мобілізацію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Варшаві в паспортному центрі виникли великі черги після тимчасового припинення надання консульських послуг українцям, зокрема, чоловікам у віці від 18 до 60 років.

Українці цієї вікової категорії тимчасово не матимуть можливості скористатися консульськими послугами дипломатичних установ, повідомляє ZN.UA з посиланням на лист першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Обмеження стосуються військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, включаючи тих, хто проживав та працював за кордоном до початку повномасштабного вторгнення. Новий закон про мобілізацію, що набуде чинності середині травня, передбачає, що такі громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів.

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