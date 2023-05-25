Один з них Герой України: Зеленський розповів, хто збив російські Су-25

Президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам за чудову роботу.

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Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Нацгвардія

Президент України Володимир Зеленський похвалив українських нацгвардійців, які знищили російський літак Су-25.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що другий літак РФ був пошкоджений.

"Є за що подякувати і нашим воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку. Знищено пару російських "сушок" 15 бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії", - сказав президент.

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Зеленський подякував українським воїнам і розповів, що один з них вже відзначений званням Героя України і має на своєму рахунку не тільки ворожі літаки, а й збиту крилату ракету.

Володимир Зеленський вечірнє звернення / скріншот

Збиття Су-25 під Мелітополем

Бійці Національної гвардії України успішно збили два російські бойові літаки Су-25 над тимчасово окупованим Мелітополем у Запорізькій області.

Як повідомляють в Нацгвардії, російські військові активно застосовують бойову авіацію на запорізькому напрямку. Так, 25 травня окупаційні війська країни-агресора Росії намагалися завдати поразки по позиціях Сил оборони України із застосуванням двох Су-25.

Нагадаємо, що Сили оборони України в останні тижні використовували Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не тільки для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач. Про це йшлося в матеріалі CNN.

Також Главред розповідав, що у Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО. Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння. Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцевского району.

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні і надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Дивіться відео про те, як відбуваються ближні бої з російськими штурмовиками на вулицях Бахмута:

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