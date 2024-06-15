Дуже оптимістичний прогноз: чи вимикатимуть світло 16 червня

Укренерго не планує застосовувати графіки вимкнення світла в Україні 16 червня.

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16 червня не будуть вимикати світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні 16 червня у всіх регіонах не будуть діяти графіки вимкнення світла. Ситуація в енергосистемі значно покращиться. Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується. Причина - зниження споживання у вихідний день", - йдеться у повідомленні.

У випадку зміни ситуації та застосування графіків вимкнення світла, Укренерго буде повідомляти додатково.

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Відключення світла в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, що в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі. В установі зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії в найближчі місяці та ремонт енергоблоку АЕС. У свою чергу це збільшить тривалість планових відключень електроенергії в Україні.

У липні світла може не бути по 10 годин на добу. Російські окупанти намагаються знищити українську енергетику і залишити Україну в повній темряві. Михайло Гончар заявив, що у різних регіонах може бути по-різному. Він переконаний, що РФ не зможе домогтися повного блекауту в Україні, оскільки у нас є атомна енергетика.

Західні аналітики вважають, що українці можуть бути без світла 20 годин. Країна-агресорка Росія знищила половину електрогенеруючих потужностей України ударами по енергетичних об'єктах з кінця березня. Ситуація погіршиться, оскільки влітку температура підвищиться і люди вмикатимуть свої кондиціонери.

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