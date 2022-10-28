Армія РФ перейшла від наступу до оборони: британська розвідка пояснила причину

Армія РФ перейшла від наступу до оборони/ Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Російські окупанти у минулі шість тижнів на більшості ділянок лінії фронту в Україні перейшли до довгострокової оборони. Швидше за все такі дії армії РФ пов’язані з тим, що російська військова верхівка реально оцінила нинішню ситуацію.

Першочергово окупанти були змушені перейти в оборону через дуже сильну недоукомплектованість військ. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Багато російських військових в Україні погано навчені і здатні лише проводити оборону, а не наступати. При цьому у Великій Британії наголошують, що навіть якщо РФ вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі, то все одно її оперативна схема залишиться вразливою.

Для повернення собі ініціативи у війні окупантам буде потрібно відновити якісніші і мобільніші сили. Вони мають створити такі сили, які могли б не лише протистояти наступам ЗСУ, а й наступати самим.

Також у британській розвідці зазначають, що РФ швидше за все посилила мобілізованими низку своїх підрозділів, які зараз перебувають на захід від Дніпра. Країні-агресорці довелося перекидати туди мобілізованих через дуже низький рівень комплектування підрозділів окупантів.

Раніше колишній Надзвичайний і повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий заявив, що війну Росії проти України можна зупинити за тиждень. Це стало б можливим, якби сформувалася коаліція низки країн з Україною і на чолі зі США. Таким способом цій війні можна було б покласти край моментально.

Нагадаємо, президент США Джо Байден не відкидає варіанту застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї проти України. У відповідь на запитання журналістів він зазначив, що якщо у Путіна немає таких намірів, то чому він досі продовжує говорити про це.

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