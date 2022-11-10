"Потрібно вдарити по головному для РФ": експерт назвав передумови звільнення Криму

Експерт назвав передумови звільнення Криму/ Telegram, Главред

Згідно з прогнозами української розвідки, українські війська можуть звільнити Крим у 2023 році. Ключовими передумовами для цього повинні стати удари по найважливішому для Путіна на півострові – Чорноморському флоту в Севастополі.

Про передумови звільнення Криму розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, пише ТСН.ua. Крім Чорноморського флоту, удари можуть бути нанесені також по інших об'єктах військової логістики противника.

"Нещодавні вибухи у Севастопольській бухті поставили під питання сам факт подальшого перебування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Внаслідок удару було пошкоджено декілька суден Чорноморського флоту", – зазначає він.

Він наголосив, що для українських військових пріоритетною ціллю є флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров", адже він – носій ракет класу "Калібр".

"Українська сторона утримується від коментарів, хто саме наніс удар по кораблях, які дислокувалися в Севастопольській бухті. Але очевидно, що флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" є пріоритетною ціллю для українських військових, адже він є носієм ракет класу "Калібр"", – каже Снєгирьов.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Екскомандувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес зазначав, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже наступного року, зробивши його непридатним для оборони росіян. Якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область все ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим прекрасно впораються HIMARS.

Читайте також: