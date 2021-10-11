Агресія РФ проти України: ЄС ввів санкції відносно ще восьми росіян

У списку санкцій, введених ЄС за агресію проти України, вже 185 осіб і 48 юросіб / Reuters

Рада ЄС розширила санкційний список за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До оновленого документа потрапили ще вісім громадян РФ.

Серед осіб, доданих до списку санкцій ЄС, є представники правоохоронних органів – судді, прокурори і силовики – відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованих Криму та Севастополі, повідомляється в пресрелізі Ради Європи.

Таким чином обмежувальні заходи ЄС поширюються вже на 185 осіб і 48 юридичних осіб, пов'язаних з агресією РФ проти України. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Хто потрапив під санкції:

Бєлоусов Михайло – так званий "суддя" в Сімферополі,

Долгополов Андрій – "голова райсуду" в Сімферополі,

Колпіков Євген – прокурор в Ростові-на-Дону,

Магомедов Магомед – "слідчий управління СК" щодо Криму,

Михайлюк Леонід – "глава управління ФСБ" щодо Криму,

Можелянський Віктор – "заступник голови райсуду" в Сімферополі,

Редько Галина – "суддя верховного суду" Криму,

Терентьєв Володимир – "глава управління СК" щодо Криму.

Як в черговий раз підкреслюється в заяві, Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України

Санкції проти причетних до окупації Криму й Донбасу