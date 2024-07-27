Нові графіки відключень: в Міненерго анонсували зміни на сьогодні

Попри атаку окупантів на енергосистему відключення світла по всій Україні будуть застосовувати лише ввечері.

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Попри ворожі атаки відключення світла по Україні планують лише на вечір / Колаж: Главред, фото: flickr

Ворог атакував об'єкти енергосистеми у Чернігівській та Дніпропетровській областях, а на Донеччині обстріляв шахту. Однак графіки відключень будуть застосовувати по Україні лише з 17:00 до 23:00.

В Telegram "Міненерго" повідомили, що обмеження діятимуть в обсязі однієї черги. Про зміни в графіках кожної області можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

"Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови", - додали у відомстві. відео дня

Ситуація в енергосистемі при цьому залишається складною, спостерігається значний дефіцит потужностей, зокрема внаслідок масованих ворожих атак. Україна втратила 9 ГВт виробничих потужностей.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Ситуація в енергосистемі України - що відомо

Нещодавно стало відомо, що впродовж зими в Україні будуть працювати усі 9 атомних енергоблоків. Також для зменшення дефіциту в енергосистемі можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи.

Напередодні повідомлялося, що найскладніший період літа у сенсі відключень світла вже пройдено. Станом на зараз ситуація з електропостачанням на зараз покращилася.

Нагадаємо, в Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

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