"Нонсенс": в ОП різко відреагували на позицію Фіцо і Орбана щодо України

Серед офіційних осіб України немає розуміння, чому країни притримуються проросійської позиції.

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Подоляк розкритикував позиції двох країн ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/robertficosk

Що сказав Подоляк:

Прем'єри Словаччини і Угорщини демонструють проросійську позицію

Росія продовжує агресивну політику щодо України

Деякі країни проявляють байдужість щодо майбутнього України

Прем'єр-міністри Словаччини та Угорщини підвищили інтенсивність своєї "проросійськості", що є нонсенсом, адже країни перебувають в Європейському Союзі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що проросійські нахили демонструють саме Віктор Орбан та Роберт Фіцо.

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"Чесно кажучи, як раз одна з ключових мотивів цієї війни - це спроба домінувати на європейському ринку політично і економічно Російської Федерації. І настільки відверто йти в проросійськість, яку демонструє сьогодні прем'єр Словаччини і прем'єр Угорщини, ну це для мене трошки дивно", - додав він.

Подоляк підкреслив, що перебування Угорщини і Словаччини в колективному альянсі, тобто Євросоюзі мало б позитивно впливати на позицію країн щодо війни в Україні. Однак Орбан і Фіцо скоріше хочуть підтримувати Росію, що є незрозумілим.

"Зазвичай Росія обнуляє міжнародне право, Росія атакує, агресивно атакує іншу суверенну державу.Росія показує, що для неї взагалі не існує ніяких обмежень і так далі. І навіть з точки зору ведення війни, як такої, Росія демонструє, що вона готова піти на будь-які геноцидальні дії," - повідомив радник голови ОП.

Тому радник голови ОП називає дивними заяви Словаччини щодо співпраці з РФ. Натомість мали би звучати заяви на кшталт "ви знаєте, ми не можемо знаходитися в ЄС, ми маємо звідти вийти, тому що ми вважаємо, що Росія права".

"Трохи дивно, ти сидиш в рамках гарантованих...Дивіться, Угорщина точно розуміє, що її буде захищати НАТО. Угорщина точно розуміє, що вона завжди зможе отримати кредитний ресурс, великий кредитний ресурс у Євросоюзі. Словаччина так само все це розуміє. І вони в той же час говорять: "так хай там нищать Україну, яка нам різниця вона ж не НАТО, не в Євросоюзі". Ну це дивна поведінка", - додав Подоляк.

Заяви Орбана і Фіцо щодо України

Нагадаємо, Главред писав, що Угорщина веде переговори з Росією та Україною щодо збереження поставок російського газу через територію України, незважаючи на те, що імпорт газу з РФ наразі здійснюється через трубопровід "Турецький потік".

Водночас прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського не продовжувати транзит російського газу через Україну призведе до енергетичної кризи в Словаччині.

Раніше також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним була відповіддю на заяву українського президента Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу.

Напередодні угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що переконаний - війна країни-агресора Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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