Вночі окупанти атакували одразу кілька областей України: є загиблі

В ніч на 10 липня країна-агресорка Росія атакувала Одещину ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.
"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав Кіпер.
Зазначається, що пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.
Крім того, російські війська атакували енергетичний об’єкт у Рівненській області. Про це повідомили в "Укренерго".
Відомо, що росіяни обстріляли енергооб’єкт за допомогою дронів. Там зазначили, що внаслідок ворожої атаки в окремих районах області зафіксовано знеструмлення побутових споживачів. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Чим ворог атакував Україну
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що противник атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда - Крим.
"В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - розповів командувач.
Він зауважив, що ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одещини.
"Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей", - наголосив Олещук.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, 8 липня відбувся масований ракетний удар РФ по Україні. В кількох регіонах України прозвучали вибухи.
Тоді РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Внаслідок чергового ракетного удару росіян постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу. У тому числі й новий корпус.
На території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару в понеділок, загинули 2 особи, ще 32 дістали поранення.
Крім того, під час другої повітряної тривоги під ударом опинився медичний центр "Адоніс". Унаслідок удару загинули 7 людей - 5 медиків і 2 пацієнти.
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