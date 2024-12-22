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Деякі медичні послуги в Україні стануть платними: коли запрацюють нововведення

Маріна Фурман
22 грудня 2024, 15:43
1031
Вартість платних послуг, медичні заклади зможуть встановлювати самостійно.
медуслуга, деньги
За які послуги доведеться платити / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли почнуть діяти нові правила щодо надання медичних послуг
  • У яких випадках пацієнтам доведеться платити за процедури
  • До яких медичних фахівців можна звертатися без направлення

В Україні з 1 січня почнуть діяти зміни щодо порядку надання медичних послуг. За окремі з них буде необхідно сплачувати кошти. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я у 2014-2015 роках, адвокат Наталя Лісневська в етері телеканалу "Київ 24".

За її словами, з 1 січня без направлення лікаря процедури в медзакладах будуть на платній основі. Це пояснюють тим, що тільки лікар може визначити, чи потрібна послуга пацієнту.

відео дня

"Новою постановою чітко врегульовано, які послуги й коли можуть бути платними. Якщо пацієнт не ведеться сімейним чи спеціалізованим лікарем і не має направлення, то він може скористатись медичними послугами, але тільки на платній основі", — зазначила Лісневська.

Вона додала, що вартість платних медичних послуг медичні заклади зможуть встановлювати самостійно.

Дивіться відео, у якому адвокат роз'яснила нововведення щодо надання медичних послуг:

Деякі медичні послуги в Україні стануть платними: коли запрацюють нововведення

Пізніше Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило детальне роз'яснення.

У повідомленні йдеться, що надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій було і залишається безоплатним. В певних випадках для отримання допомоги потрібне направлення від лікаря (сімейного чи лікуючого).

Разом з тим надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень. Також без направлення можна звернутись до низки фахівців:

  • акушера-гінеколога;
  • психіатра;
  • нарколога;
  • стоматолога;
  • педіатра;
  • фтизіатра;
  • лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

У МОЗ пояснюють, що медичні послуги оплачуються у випадках, коли звернення відбувається без направлення лікаря (крім ситуацій, коли направлення не є обов’язковим), при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами, у закладах охорони сектору безпеки й оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту. Також за послуги пацієнтам слід буде платити, якщо обстеження не покриваються Програмою державних гарантій.

Додатково оплачуються послуги в таких випадках:

  • надання медпослуг вдома на бажання пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);
  • можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги;
  • перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта.

Відомо, що оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.

Здорожчання тарифів в Україні - останні новини

Нагадаємо, найбільший мобільний оператор "Київстар" готовий надати абонентам більше послуг і бонусів, тому у середньому на 25% підвищує плату за послуги.

Тарифи в Україну зростуть не лише на мобільні послуги. Як раніше писав Главред, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).

Крім того, як розповідав Олег Попенко, у 2025 році очікується також підвищення тарифів на газ, тепло, гарячу воду та розподіл газу для населення.

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Що таке МОЗ України?

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія.

МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

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