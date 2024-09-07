"Нічим бити": Кочетков сказав, чому дозвіл завдавати удари вглиб РФ мало що змінить

США можуть зняти обмеження на завдання ударів углиб території РФ західною зброєю.

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Олександр Кочетков заявив, що у США ракет мало і нічим бити по Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що якщо Іран все ж таки почне надавати країні-агресору Росії ракети, США можуть зняти обмеження на завдання ударів углиб території РФ західною зброєю. Утім, експерт налаштований песимістично щодо такого рішення Вашингтона.

За його словами, дозвіл наносити удари вглиб РФ не вплине на ситуацію принципово.

"Тому що нічим бити по Росії", - йдеться в колонці Кочеткова для Главреда.

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Аналітик зазначив, що обмеження американці можуть зняти, а ракет не вистачатиме - у США їх не так багато.

"Що стосується ракет JASSM, то вони можуть з'явитися у нас лише наприкінці року, не раніше, навіть якщо рішення про їхню передачу США ухвалять уже завтра", - додав він.

Ракети JASSM - що про них відомо AGM-158 JASSM "Джазм" - американська високоточна крилата ракета класу "повітря - поверхня", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей у будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника, пише Вікіпедія. Створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. На ракеті встановлено турбореактивний двигун. У складі системи наведення використовується сучасна інфрачервона головка самонаведення, встановлена система автономного розпізнавання цілей. Станом на 2012 рік JASSM інтегрована до складу озброєння таких носіїв: бомбардувальники B-1, B-2 і B-52H, F-16 і F/A-18. Роботи з інтеграції з F-15E тривають. Також планується інтеграція ракет JASSM з F-35. Виробнича вартість: $0,85 млн. Загальна вартість програми: понад $3,5 млрд.

Як повідомляв Главред, Олександр Кочетков також розповів, чи зможуть сили ППО України збивати ракети, які Іран планує передати країні-агресору Росії, і чому ATACMS із цим завданням не впорається.

За його словами, Ірану є що передавати Росії. Зокрема, це можуть бути ракети сімейства Fateh - Fateh-110, які летять на 300 км, а в експортному варіанті - на 250 км. Також є ракети Zolfaghar, які летять на 700 км.

Удари ЗСУ вглиб Росії західною зброєю - останні новини

Росія розуміє лише баланс сили, тому Захід має надати Україні право завдавати удари іноземною зброєю вглиб російської території. Про це заявив представник Франції при Організації об'єднаних націй Ніколя де Рів'єр.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, щознищити потенціал РФ можна за чотири місяці - для цього необхідний дозвіл від США на використання далекобійної зброї, такої як ATACMS.

Спікер Пентагону заявив, що політика США щодо "глибоких" ударів України по Росії все ще не змінилася - Вашингтон виступає проти і не дозволяє атаки ракетами ATACMS.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати могли б виділити Україні близько 300 ракет ATACMS з перспективою їх застосування по території агресора Росії.

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