"Не хочу ставати заручником Кремля": український журналіст Цимбалюк покинув Росію

Роман Цимбалюк / Фото: Романа Цимбалюка

Український журналіст Роман Цимбалюк, у якого перед пресконференцією російського президента активно цікавилися, чи прийде він на зустріч представників мас-медіа з Володимиром Путіним у Москві, покинув Росію виходячи з міркувань безпеки.

"Я поїхав з Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз вони нібито кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - розповів в інтерв'ю hromadske український журналіст, який більше десяти років пропрацював у Москві.

За його словами, за місяць перед його від'їздом ситуація загострилася, а "всі топові фігури російських інформаційних військ" передрікали йому проблеми.

Журналісту закидали розпалюванні ворожнечі через проукраїнські висловлювання.

Йому загрожувала справа за статтею про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, санкція якої - від двох до п'яти років позбавлення волі.

Реклама

Що сталося насправді

Все сталося через наступну фразу: "Шановні росіяни! Можете до нас ставитися як завгодно, називати нас як завгодно, навіть використовувати лексику Скабеевой-Соловйова. Але знайте, що якщо ваші військові або люди без розпізнавальних знаків перетнуть кордон України зі зброєю - їх уб'ють, знищать як скажених псів".

"Власне, правоохоронці вважають, що ця фраза є розпалюванням ворожнечі проти росіян і російського керівництва. Але коли вони говорять про це, то забувають першу частину цієї пропозиції - "якщо росіяни перетнуть кордон зі зброєю в руках". Чомусь її вони не чують. Навіть не знаю чому. Напевно, тому, що вони "пропандони", вибачте", - сказав Цимбалюк.

Допит Цимбалюка в Москві

У той же час журналіст зазначає, що поки невідомо, чи є справа взагалі. Роман Цимбалюк також повідомив, що на допит замість нього ходив адвокат, проте прокурори чомусь не з'явилися.

"Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так... поки дуже мало інформації. Але я не буду поспішати в Росію, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких потрібно витягнути", - сказав Цимбалюк.

читайте такожРоман Цимбалюк. У Кремлі відчули, чим пахне кулак НАТО

Довідка. Роман Цимбалюк-український журналіст, власний кореспондент інформаційного агентства УНІАН у столиці Росії. Проживає в Москві, бере участь у популярних політичних ток-шоу на росТБ, в ефірі яких займає проукраїнську позицію.

Читайте також: