Назвав Путіна військовим злочинцем: Бойко вийшов із заявою після допиту в СБУ

Бойко заявив, нібито не мав наміру нашкодити Україні своїм резонансним відео про "радикалів".

https://glavred.net/ukraine/nazval-putina-voennym-prestupnikom-boyko-vyshel-s-zayavleniem-posle-doprosa-v-sbu-10623125.html Посилання скопійоване

Бойко закликав робити все необхідне для ліквідації ворога / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Бойко:

Нардеп не хоче, щоб його слова використала РФ на свою користь

Путін є військовим злочинцем

Усі українці мають працювати на перемогу

Проросійський нардеп Юрій Бойко вийшов у TikTok зі зверненням до українців після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про його виклик на допит до СБУ.

"Остання моя заява викликала різку реакцію суспільства, тому я хочу надати кілька пояснень. Перше - я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією і військовим злочинцем Путіним для виправдання агресії та нападу на нашу країну. Якщо когось із українців, які воюють на фронті, або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова, я хочу вибачитися і сказати, що ми усі маємо бути єдині та націлені на перемогу над зовнішнім агресором і відставити в сторону усі внутрішні розбіжності", - сказав він.

відео дня

Бойко також закликав усіх політиків діяти за таким принципом, об'єднувати країну і людей та робити усе, щоб ми перемогли, а ворог був якомога скоріше розбитий.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться, що сказав Бойко після допиту в СБУ:

Скандальний нардеп також пояснив свою заяву щодо "українських радикалів" BBC. Він вийшов у Мережу із таким відео через те, що на його думку, процеси дерусифікації нібито "порушують норми чинної Конституції", а він виступає за збереження конституційних прав і свобод українців.

Спростував він і припущення про те, що "радикалами" називав нинішню владу та, зокрема, президента Володимира Зеленського. Навпаки ж, політик нібито підтримує українську владу.

Допит Юрія Бойка - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 17 грудня народний депутат України, голова групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України.

Як писали ЗМІ, причиною допиту стало "резонансне відео" у якому він звинувачував так званих "радикалів" у нібито знесенні пам'ятників, перейменовуванні міст та забороні розмовляти рідною мовою.

Зауважимо, що напередодні аналітик Юрій Богданов сказав, що поява скандального відео Бойка у мережі свідчить про те, що він давно не претендує ні на яку владу. Він претендує на свої 5-10-15%, які дозволяють йому зберігати вплив, займатися збереженням власних активів і активів партнерів (про розширення він давно не думає), а також убезпечуватися від тюрми політичним статусом.

Інші новини:

Хто такий Юрій Бойко? Юрій Бойко - український проросійський політик та бізнесмен, народний депутат України VI, VIII та IX скликань, фігурант антикорупційних розслідувань та реєстру зрадників, пише Вікіпедія. Після перемоги Революції гідності Бойко став одним із лідерів проросійського руху України. Бойко регулярно і систематично поширював тези російської пропаганди та колоніальне бачення української історії (зокрема заперечував російську агресію та звинувачував українську владу у "відсутності діалогу з Росією заради миру на Донбасі"), був організатором акцій на 9 травня, є прихильником Московського патріархату, розширення прав російської мови в Україні. Занесений до бази центру "Миротворець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред