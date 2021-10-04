У МОЗ назвали тривожні симптоми, при яких хворому на коронавірус потрібна госпіталізація

Лікар може надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування / Фото Reuters

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за яких симптомів і станах хворому на коронавірус може знадобитися госпіталізація.

"Коронавірусна хвороба COVID - 19 може мати різний хід: легкий, середньої тяжкості та важкий. Наразі на стаціонарному лікуванні госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих", - сказано в повідомленні.

Перелік симптом і станів, при яких пацієнту може знадобитися госпіталізація:

Біль у грудній клітці

Тяжкість дихання, задишка в спокої, ознаки дихальної недостатності

Сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%.

Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр

Порушення свідомості

Інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан пацієнта

У МОЗ також зазначили, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі хворого.

Читайте такжеЯк вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робити"У будь-якому випадку важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", - пояснили в МОЗ.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити інформкампанію про важливість щеплень проти COVID - 19 та активізувати вакцинацію громадян. До неї можуть залучити співробітників Укрпошти та представників бізнесу.

Також повідомлялося, що в Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях показники поширення коронавірусу COVID - 19 відповідають "помаранчевому" рівню эпидопасности.