На Троєщині ліквідували диверсантів

На Троєщині затримали диверсантів / скріншот

У столиці опівночі 26 лютого почалися бої. У мережі з'явилися кадри стрілянини в декількох районах Києва.

На одному з них було видно, як українські військові б'ються з окупантами.

читайте такожСумчани пояснили окупантам, Як правильно здатися в полонЗокрема, у Стрілецькій бій почався прямо в житловому масиві на Троєщині о 00: 25. Пізніше з'явилося відео затримання бойовиків.

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Війна в Україні 25 лютого

Ворог намагається прорватися до Києва, біля Бучі ЗСУ зупинили російську колону. За останніми даними, окупанти були змушені покинути свою військову техніку біля Бучі і відступити.

Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.

Київ вступив у фазу оборони через вторгнення росіян, заявив мер столиці України Віталій Кличко. Він закликав жителів міста не виходити з будинків або укриттів.

При цьому окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.

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