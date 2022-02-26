На Троєщині ліквідували диверсантів

Українські військові затримали диверстантов.
У столиці опівночі 26 лютого почалися бої. У мережі з'явилися кадри стрілянини в декількох районах Києва.
На одному з них було видно, як українські військові б'ються з окупантами.
читайте такожСумчани пояснили окупантам, Як правильно здатися в полонЗокрема, у Стрілецькій бій почався прямо в житловому масиві на Троєщині о 00: 25. Пізніше з'явилося відео затримання бойовиків.
Війна в Україні 25 лютого
Ворог намагається прорватися до Києва, біля Бучі ЗСУ зупинили російську колону. За останніми даними, окупанти були змушені покинути свою військову техніку біля Бучі і відступити.
Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.
Київ вступив у фазу оборони через вторгнення росіян, заявив мер столиці України Віталій Кличко. Він закликав жителів міста не виходити з будинків або укриттів.
При цьому окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.
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