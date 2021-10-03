На Сумщині по дорозі на суд несподівано помер чоловік, який вбив свого 3-річного сина – ЗМІ

Чоловік зізнався, що спеціально задушив свого 3-річного сина / https://su.npu.gov.ua/

У місті Глухові, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина і зізнався в цьому. Кілька днів тому його відвезли на суд, проте по дорозі він помер. Кілька інсайдерських джерел запевняють, що заарештованого побили до смерті.

Про загибель підозрюваного написало місцеве видання "Ваш шанс" з посиланням на керівництво Сумського слідчого ізолятора Вадима Васіна. Після скоєного злочину чоловік перебував у цьому ізоляторі аж до останнього часу. Кілька днів тому його відвезли в Глухів на суд, і більше в СІЗО він не повернувся.

Що стало причиною смерті 50-річного чоловіка, який задушив свою рідну дитину, правоохоронці поки не говорять. Кілька інсайдерських джерел запевняють, що заарештованого побили. Унаслідок побиття нібито ребро пробило йому легеню.

Втім, офіційна причина смерті роки не розголошується.

Що відомо про вбивство 3-річного хлопчика

У Глухові батько забрав свого 3-річного сина з дитячого садка і зник разом з ним. У місті розгорнули пошуки.

Наступного дня правоохоронці знайшли 50-річного чоловіка на одній із вулиць міста, однак сина з ним не було. Спочатку він переконував, що не знає, де дитина.

Через деякий час чоловік зізнався у скоєному та показав правоохоронцям місце злочину.

У лісосмузі чоловік зв'язав дитині руки і ноги скотчем та одягнув на голову пакет. Через це 3-річний хлопчик задихнувся і помер.

Підозрюваний зізнався у скоєному і сказав, що планував це рік. Мовляв, хотів помститися за те, що хлопчик ображав свого меншого брата.

Зізнання чоловіка та кадри з місця вбивства: дивіться відео поліції