На тлі перемоги Трампа: в Білому домі розповіли, що буде з підтримкою України

На тлі перемоги Трампа на виборах в США, Білий дім протягом наступних 70 днів буде доводити Конгресу важливість підтримки України, зазначив Салліван.

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В Білому домі зробили заяву щодо допомоги Україні - чого чекати / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Головне із заяви Саллівана:

Байден продовжить наголошувати про необхідність підтримки України

Білий дім використає всі кошти, виділені Конгресом на допомогу Україні

США не повинні відступати від своїх зобов'язань по всьому світу

До кінця своєї каденції Джо Байден продовжуватиме наголошувати на необхідності підтримки України на тлі приходу новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому. Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв’ю CBS News.

Він підкреслив, що підхід адміністрації Байдена залишається незмінним: посилювати позиції України на полі бою, щоб зміцнити її становище на переговорах.

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"І саме Україна повинна вирішувати, заради власного суверенітету і власної територіальної цілісності, коли і як вона сяде за стіл переговорів. Сполучені Штати і коаліція країн, яку ми створили, повинні продовжувати надавати Україні засоби для захисту від жорстокої російської агресії", - наголосив він.

Салліван також підтвердив намір адміністрації використати всі виділені Конгресом ресурси на підтримку України до завершення терміну Байдена.

"Це означає, що до 20 січня ми надішлемо в Україну весь обсяг ресурсів і допомоги, на які Конгрес дав дозвіл. І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі. І, зрештою, як сказав японський прем'єр-міністр, якщо ми відійдемо від України в Європі, то постане питання про прихильність Америки до наших союзників в Азії", - сказав Салліван.

Водночас він утримався від коментарів щодо можливих конкретних законодавчих ініціатив, наголосивши, що Байден вважає необхідним забезпечення постійної підтримки для України, оскільки загроза для неї зберігатиметься, незалежно від розвитку ситуації на фронті чи за столом переговорів.

"Сполучені Штати не повинні відступати від своїх зобов'язань ні перед Україною, ні перед 50 країнами, які ми об'єднали на захист України як в Європі, так і в Азії", - резюмував Салліван.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Допомога США для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,найближчим часом в Україну надійдуть понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS від США, які забезпечать оборонні потреби Києва до кінця 2024 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного представника адміністрації Джо Байдена.

Політолог Максим Несвітайлов вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Байден все ще має можливість здійснити кілька важливих кроків на підтримку України. Він відзначає, що зараз є шанс на рішучі рішення щодо війни.

Проте військовий експерт Іван Киричевський з Defense Express зазначив, що, незалежно від результатів виборів, Сполучені Штати, ймовірно, будуть змушені скоротити обсяги військової допомоги для України.

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